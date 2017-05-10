Женщины в Украине вдвое чаще смотрят Евровидение, чем мужчины

Евровидение часто называют "конкурсом для домохозяек". Как показывают результаты опроса R&B, данное утверждение для Украины в некоторой мере оправдано.

Социологи почти доказали, что Евровидение – телешоу для домохозяек

Среди украинских женщин вдвое больше, чем среди украинских мужчин, тех, кто смотрят все трансляции(20% против 11%), тогда как среди мужчин больше тех, кто вообще не смотрит трансляции конкурса (59% против 43%), свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Разница в интересе мужчин и женщин к трансляциям исключительно финала или с участием Украины несущественна и составляет 4-5%.

Интерес к трансляциям Евровидения больше всего у молодежи, только 36% которой их вообще не смотрит, тогда как среди тех "кому за 60" вообще не смотрят Евровидение 63%. Также среди молодежи заметно больше всего тех, кто смотрит все трансляции конкурса (24% против 11-15% в других возрастных категориях).

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По данным опроса компании Research & Branding Group, трансляции ежегодного песенного конкурса Евровидение обычно смотрят 45% украинцев. Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.