Жемчугов и Супрун прибыли в Киев

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Освобожденных из плена украинцев встретил президент Порошенко.

Жемчугов и Супрун сделали первые публичные заявления после освобождения из плена Петр Порошенко/Facebook

Вечером в субботу, 17 сентября, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна, освобожденных из плена боевиков террористических группировок ОРДЛО, доставили в Киев. В Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами они пройдут курсы обследования и реабилитации.

Президент Петр Порошенко, который встретил Жумчугова и Супруна в столице, заявил, что Украина делает все возможное для освобождения лиц, которые удерживаются в заложниках, а также для выяснения местонахождения пропавших без вести в зоне АТО.

Глава государства также сообщил, что вопрос освобождения Жемчугова и Супруна он обсуждал непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня огромная многомесячная работа по возвращению украинских героев Владимира Жемчугова и Юрия Супруна, в которой были задействованы и родные и близкие, и вся наша группа из Трехсторонней контактной группы, и спецслужбы, и, безусловно, мои личные переговоры с Путиным, привела к тому, что после длительного времени, когда нам не удавалось вытянуть ни одного из украинских заложников, отпустили двух очень знаковых людей", – сказал Порошенко.

Владимир Жемчугов заявил, что патриоты Украины в Донбассе не побоялись взять в руки оружие оказать сопротивление оккупантам и их пособникам.

"Я человек, который родом с Донбасса, русский по национальности, бывший шахтер. Но так жизнь сложилась, что я начал по-другому мыслить, чем простые люди в Донбассе, которых на сегодняшний день просто обманули, рассказывая, что тут какие-то фашисты, нацисты. Так жизнь сложилась, что я получил хорошее образование и смог разобраться между черным и белым. И там, в оккупации, мы не побоялись взять в руки оружие и бороться с российскими оккупантами и украинскими предателями, которые стали на сторону российской армии и оккупационного режима", – заявил освобожденный из плена украинец, добавив, что он верит в победу Украины.

Сотрудник миссии ООН Юрий Супрун, которого террористы "ДНР" более полугода удерживали в заложниках, заявил, что находясь плен он верил, что его не бросят.

"Но когда мне говорили, что после задержания и ареста, что тебя бросили, о тебе забыли, ты останешься здесь на неопределенный срок, и тебе никто не поможет, я в это не верил – я знал и понимал, что мое государство, наше правительство, люди которые за это отвечают, не забудут нас, тех, кто были незаконно арестованы, незаконно удерживались на территории "ЛНР" и "ДНР"", – подчеркнул Супрун.

Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.



В июне текущего года уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона потребовала немедленно освободить Жемчугова и передала предложения по этому вопросу участникам гуманитарной группы ОБСЕ и России, которые должны задействовать все свои возможности, чтобы разблокировать процесс освобождения.

О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.