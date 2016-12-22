Жебривский склоняется к хорватскому сценарию освобождения Донбасса от оккупантов

Еще в июне Жебривский считал более вероятным освобождение Донбасса с помощью мирового сообщества. Сейчас думает иначе.

Жебривский хочет выбить оккупантов с Донбасса силой Павел Жебривский/Facebook

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает неизбежным хорватский вариантот русских оккупантов.

"Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет Трамп", - сказал Жебривский на пресс-конференции в Краматорске, передает "ОстроВ".

При этом он подчеркнул, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории.

По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.

"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.

В июне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал два варианта освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от оккупантов.

"Есть два варианта. Нужно, чтобы международное сообщество поняло, что это не проблема Украины, это проблема всего мира. Нарушается мировой порядок. Поэтому увеличение санкций против агрессора и давление приведет к тому, Путин вынужден будет вывести войска и оставить Украину в покое", - сказал он.

По его словам, второй вариант – "хорватский". "Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - сказал Жебривский.

При этом глава ДОВГА подчеркнул, что надеется на первый сценарий. "Потому что самое страшное на войне - хоронить своих побратимов", - отметил Жебривский.