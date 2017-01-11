Жебривский обязал сотрудников Донецкой ВГА использовать только украинский язык

В этом году для чиновников организуют курсы английского языка.

Жебривский обязал подчиненных использовать в работе исключительно украинский Администрация президента Украины/Facebook

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей", об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации мы переходим на обслуживание только на украинском языке. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства", - написал он.

По его словам, в этом году для работников администрации будет организованы курсы изучения английского языка.

Как сообщалось, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает неизбежным хорватский вариант освобождения Донбасса от русских оккупантов.