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Жебривский обязал сотрудников Донецкой ВГА использовать только украинский язык

11 января в 02:31

В этом году для чиновников организуют курсы английского языка. 

Жебривский
Жебривский обязал подчиненных использовать в работе исключительно украинский
Администрация президента Украины/Facebook

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей", об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации мы переходим на обслуживание только на украинском языке. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства", - написал он. 

По его словам, в этом году для работников администрации будет организованы курсы изучения английского языка.

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Как сообщалось, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает неизбежным хорватский вариант освобождения Донбасса от русских оккупантов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги язык администрация Донецк курсы работа органы Жебривский военный Украина область Павел английский оккупация
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