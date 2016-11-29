Завтра в Украине завершится осенний призыв на срочную службу

Солдаты-срочники будут нести воинскую службу за пределами зоны АТО, обещают в Минобороны.

Нынешней осенью в ряды ВСУ и прочих вооруженных структур призвали около 14 тысяч человек

30 ноября в Украине завершаетсяграждан на срочную службу в ряды ВСУ, сообщила спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

"Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную службу осени 2016 года, в ходе которого в Вооруженные силы Украины и прочих воинских формирований было призвано около 14 тысяч человек", сообщила она в ходе брифинга 29 ноября.

По ее словам, в ряды ВСУ уже зачислены около 8 тысяч человек молодого пополнения, которые будут проходить воинскую службу в воинских частях и подразделениях, расположенных за пределами района проведения АТО.

Напомним, 4 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу. Он включал в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований планировалось призвать 13 908 человек.