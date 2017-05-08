Завтра в Украине пройдут дожди, а на западе ночью ожидаются заморозки

Дождливая погода установится в северных и восточных областях.

Завтра на востоке и севере Украины пройдут дожди. yes-i-do.com.ua

9 мая в Украине будет дождьливым и прохладным. На востоке страны местами пройдут дожди, а температура днем достигнет 22 градусов тепла.

В южных регионах ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Одесской области достигнет 23 градусов тепла.

На Западе Украины 9 мая пройдет без осадков, однако ночью ожидаются заморозки. Днем теплее всего будет в Черновицкой области, где температура достигнет 13 градусов выше нуля по Цельсию.

Такой же температура будет и в северных областях, где также пройдут дожди. В центре Украины стоит ждать дожди, а температура днем достигнет 19 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в Украину на этой неделе вернутся заморозки. 10 мая в западных, северных и центральных областях, а 11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе будут заморозки 0-5°.