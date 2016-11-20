Завтра центр Киева перекроют и закроют один выход из метро

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Ограничение движения транспорта связано с отмечанием годовщины Революции достоинства.

Центр Киева перекроют из-за отмечания годовщины Революции достоинства. Василий Артюшенко, ZN.UA

По просьбе управления национальной полиции и Управления госохраны в Киеве КГГА ограничит движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам украинской столицы.

Поскольку завтра, 21 ноября, пройдет большое количество массовых мероприятий, приуроченных к годовщине Революции достоинства, с 06:00 утра до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до дома № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта на Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пров. Лаврском, на Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), Круглоуниверситетской (на отрезке от дома № 11/19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до вул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от Садовой до пров. Крепостного).

Также сообщается, что выход со станции метро "Крещатик" на Институтскую тоже будет закрыт.

Вчера Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы. А украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные наши герои".

Государственный праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).