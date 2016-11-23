Заверуху отправили в больницу из зала суда

Двоих подозреваемых в убийстве милиционеров посадили под домашний арест, троих - оставили в СИЗО.

Виту Заверуху перевели из СИЗО в больницу Варвара Черноиваненко/Facebook

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца арест, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, которых подозревают в убийстве двух сотрудников МВД.

Еще двоих фигурантов дела - Николая Мнишенко и Данила Ситникова отправили под домашний арест. Подозреваемые должны не покидать место жительства с 21:00 до 6:00 в течение двух месяцев – до 21 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, в помещении которого в среду, 23 ноября, прошло подготовительное заседание Соломенского райсуда к разбирательству уголовного производства, Заверухе, Романюку и Кошелюку меру пресечения продлили, тогда как для Мнишенко она была избрана впервые.

Из зала суда Заверуху доставили в медицинское учреждение для прохождения стационарного лечения, так как она не закончила курс.

"Провели Виту Заверуху вместе с побратимом Николаем Величковичем в больницу. Оставили под надежной охраной", – сообщил народный депутат от "Народного фронта" Юрий Тимошенко на своей странице в Facebook в среду вечером.

Напомним, 4 мая 2015 года в Деснянском районе Киева во время преследования автомобил были убиты двое и ранены трое сотрудников милиции. Один из нападающих погиб, двоим удалось бежать. Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором один из подозреваемых сознается, что налетчики приехали из Винницы и готовили теракты на майские праздники; в том числе он называет и имя Заверухи.

Защита утверждает, что во время событий ее не было в Киеве. Сама Заверуха заявляла, что на нее и других подозреваемых оказывают давление, в том числе и физическое.

1 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству двух правоохранителей Вите Заверухе, Андрею Романюку и Евгению Кошелюку в виде 60 суток содержания под стражей.