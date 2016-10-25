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Застрелился бывший начальник Качановской колонии - СМИ

25 октября в 19:25

Юлия Тимошенко провела в Качановской колонии один год, когда начальником был Иван Первушкин.

 

Иван Первушкин
Бывший начальник тюрьмы Тимошенко ушел из жизни с помощью травматического пистолета
politrada.com
В Харьковской области застрелился бывший начальник Качановской колонии Иван Первушкин, сообщает местное издание Status quo со ссылкой на собственные источники.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, вечером 23 октября супруга погибшего обнаружила тело 55-летнего мужа в гараже в с. Березовское Дергачевского района.

С места событий были изъяты вещественные доказательства - травматический пистолет, принадлежавший погибшему.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство.

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Иван Первушкин был начальником Качановской колонии до декабря 2012 года, после чего вышел на пенсию. Юлию Тимошенко привезли в колонию в декабре 2011 года. В феврале 2014 года после победы Революции достоинства Тимошенко вышла на свободу.

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Тэги колония начальник Качановская Тимошенко
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