Застрелился бывший начальник Качановской колонии - СМИ

Юлия Тимошенко провела в Качановской колонии один год, когда начальником был Иван Первушкин.
Иван Первушкин, сообщает местное издание Status quo со ссылкой на собственные источники.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, вечером 23 октября супруга погибшего обнаружила тело 55-летнего мужа в гараже в с. Березовское Дергачевского района.
С места событий были изъяты вещественные доказательства - травматический пистолет, принадлежавший погибшему.
Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство.
Иван Первушкин был начальником Качановской колонии до декабря 2012 года, после чего вышел на пенсию. Юлию Тимошенко привезли в колонию в декабре 2011 года. В феврале 2014 года после победы Революции достоинства Тимошенко вышла на свободу.