Заседание суда о продлении меры пресечения Насирову перенесли на утро четверга

Адвокаты настаивали на вечернем заседании, сославшись на то, что у их клиента на утро запланирована операция. Но предоставить документальное подтверждение не смогли.

Судья Кицюк перенесла заседание Андрей Журжий / Facebook

Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения отстраненному от должности главы ГФСутром в четверг, 27 апреля.

Такое решение приняла судья Соломенского суда Виктория Кицюк, сообщил народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий, который присутствовал на заседании.

Заседание началось в вечером в среду, 26 апреля. Его вела судья Виктория Кицюк, а не Александр Бобровник. В прокуратуре уточнили, что судья, ранее рассматривавший дело Насирова, заболел, передает "Радио Свобода".

Судья изначально предлагала перенести заседание на утро четверга, но адвокаты настояли на проведении вечернего заседания, сославшись на то, что у их клиента на утро запланирована неотложная операция. В то же время, предоставить этому документальное подтверждение они не смогли.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".