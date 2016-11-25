Заседание суда с допросом Януковича перенесли на 28 ноября

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Подозреваемых "беркутовцев" не смогли доставить в суд.

Януковича допросят в понедельник vidia.org

Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом беглого экс-президента Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

"Посовещавшись на месте, суд решил объявить данное судебное заседание, которое проводится в порядке реализации запроса о предоставлении международной помощи на 13:00 по киевскому времени 28 ноября 2016 года или 14:00 по московскому времени", - заявил судья в ходе заседания суда в Киеве в пятницу.

В тоже время судья ростовского суда подтвердил возможность организовать видеодопрос Виктора Януковича в указанное время.

Беглый экс-президент Виктор Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.

Ранее активисты не выпустили экс-беркутовцев из СИЗО для участия в суде с Януковичем. Они представились как представители организаций "Вільні люди" и "Белый тигр". Некоторые пришли на акцию с флагами "Правого сектора". Активисты утверждают, что по их информации, после суда экс-беркутовцев могли отпустить.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.