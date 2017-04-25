Заседание подгруппы безопасности в ТКГ перенесли из-за подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ

Представители рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы должны были собраться на заседание в Минске сегодня.

Дату заседания одной из подгрупп ТКГ перенесли из-за инцидента с наблюдателями ОБСЕ Белта

Украинская сторонасообщила о том, что заседание подгруппы по безопасности переносится из-за инцидента с подрывом машины наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на мине, рассказала пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Завтра, 26 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам. В связи с инцидентом, произошедшим с патрулем СММ ОБСЕ в Луганской области, встреча рабочей подгруппы по безопасности, запланированная на 25 апреля, не состоится", - цитирует Олифер "Украинская правда".

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.