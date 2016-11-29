Защита настаивает на домашнем аресте для Сущенко

Адвокат журналиста считает, что для смены меры пресечения есть все основания.

Марк Фейгин уверен в том, что его подзащитный должен находиться под домашним арестом скриншот видео

обжаловал продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины, адвокат планирует обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Мною была подана апелляционная жалоба на постановление Лефортовского суда о продлении ареста моему подзащитному, в которой я прошу избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест", - сообщил Фейгин.

Адвокат рассказал о том, что суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста Сущенко, необоснованно не принял во внимание документы из посольства Украины. Согласно данным документам, журналист имеет право находиться под домашним арестом в доме приемов украинского посольства в Москве.

"Все необходимые бумаги есть в материалах дела, но суд даже не стал их рассматривать", - отметил правозащитник.

Также Марк Фейгин сообщил о том, что намерен обращаться в Страсбургский суд и обжаловать там уголовное преследование Романа Сущенко и его заключение под стражу.

"Вначале мне нужно решить некоторые процессуальные вопросы, связанные с тем, что обжалуемое постановление об аресте моего подзащитного и решение апелляционной инстанции, как и все материалы дела, находятся под грифом "секретно", что, видимо, делает невозможным их приобщение к жалобе в Европейский суд", - пояснил адвокат Романа Сущенко.

Лефортовский суд Москвы 28 ноября продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца – до 30 января 2017 года.

Напомним, в понедельник, 28 ноября, МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста Роману Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.