Топ Новости
<
>

Защита Карпюка и Клыха обжалует их приговор в Европейском суде

31 октября в 15:48

Верховный суд РФ не изменит своего решения по делу незаконно осужденных украинцев, уверен правозащитник. 

Карпюк и Клых
Защита Карпюка и Клыха обратится в Европейский суд по правам человека
Защита незаконно осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха намерена оспорить вынесенный им приговор в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат Илья Новиков.

Как сообщает "BBC Україна", правозащитник указал, что защита будет одновременно обжаловать решение и в РФ, и в ЕСПЧ.

"Верховный суд уже высказался, и своих мыслей он не меняет. Мы одновременно будем оспаривать решение и в России, и в ЕСПЧ", – указал он.

Читайте также: Карпюк уверен, что его и Клыха в России осудили за национальность

26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".

По материалам: BBC Україна
Читайте также
Тэги Россия суд Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.50
EUR 27.85
Последние новости