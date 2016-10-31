Защита Карпюка и Клыха обжалует их приговор в Европейском суде

Верховный суд РФ не изменит своего решения по делу незаконно осужденных украинцев, уверен правозащитник.
Как сообщает "BBC Україна", правозащитник указал, что защита будет одновременно обжаловать решение и в РФ, и в ЕСПЧ.
"Верховный суд уже высказался, и своих мыслей он не меняет. Мы одновременно будем оспаривать решение и в России, и в ЕСПЧ", – указал он.
26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.
Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.
Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.
Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".BBC Україна