Защита Карпюка и Клыха обжалует их приговор в Европейском суде

Верховный суд РФ не изменит своего решения по делу незаконно осужденных украинцев, уверен правозащитник.

Защита Карпюка и Клыха обратится в Европейский суд по правам человека

Защита незаконно осужденных в России украинцевнамерена оспорить вынесенный им приговор в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат Илья Новиков.

Как сообщает "BBC Україна", правозащитник указал, что защита будет одновременно обжаловать решение и в РФ, и в ЕСПЧ.

"Верховный суд уже высказался, и своих мыслей он не меняет. Мы одновременно будем оспаривать решение и в России, и в ЕСПЧ", – указал он.

26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".