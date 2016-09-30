Защита Чауса предоставила НАБУ справку о его пребывании в одной из больниц Крыма

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В предоставленном адвокатом Чауса "врачебном заключении" умышленно затерты места с конкретными адресами, сообщил глава САП.

Сбежавший в Крым судья Чаус прислал в НАБУ справку о состоянии своего здоровья strana.ua

Адвокат киевского судьи, пойманного с поличным при получении крупной взятки, предоставил Национальному антикоррупционному бюро Украины справку о том, что его подзащитный находится в медицинском учреждении в оккупированном Крыму, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Нам адвокат в НАБУ предоставил медицинскую справку №71 – "врачебное профессионально-консультативное заключение от 20.09.2016 года". Это копия, умышленно затерты определенные места адреса, но судя по штампам он находится на территории "Учреждения здравоохранения Республики Крым". Такой диагноз ему написали! судя по нему он, кажется, должен умереть", - рассказал Холодницкий в эфире канала "112 Украина".

Напомним, 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Следователь САП Владимир Кривенко сообщил, что получив деньги, Чаус вынес подозреваемой соответствующий приговор. Сразу после этого детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. Постановление о согласии на задержание поддержали 281 депутат, об аресте 279 депутатов.

В тот же день Назар Холодницкий сообщил, что Скандально известный судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус находится на территории оккупированного Крыма.

По данным СМИ, 13 сентября судью Чауса объявили во всеукраинский розыск. Следующий шаг в деле судьи – розыск по линии Интерпола.