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Запорожье пострадало от ночного снегопада

19 апреля в 12:14

Поваленные снегом и ветром деревья повредили припаркованные автомобили.

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Фото Типичное Запорожье

В Запорожье более суток шел обильный дождь с порывистым ветром, который под утро превратился в снежную бурю. Мокрый снег и ветер повалили около 400 деревьев. Сильный ветер не прекращается и сегодня. По прогнозам синоптиков, мокрый снег и усиление ветра ожидаются в течении всего дня. Выпадение осадков может прекратиться лишь к вечеру. Температура не должна опуститься ниже нуля. Запорожский городской голова Владимир Буряк распорядился отменить занятия в школах и детсадах с 20-го по 24-е апреля. 

В связи с плохими погодными условиями на трассе между Запорожьем и Днепром образовалась огромная пробка, в которой автомобилисты стоят уже не один час. А к югу от Запорожья в области — сухо. Уже на расстоянии 50 км от областного центра никакого снега нет. В Васильевке, Токмаке и Мелитополе местами идет небольшой дождь с порывами ветра.

Смотрите фото: Снегопад в Днепре повалил деревья, оборвал провода и заблокировал дорожное движение

Середина весны удивила погодой не только Украину. В Германию в апреле вернулась зима.

 

 

По материалам: 061.ua
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Тэги снег Запорожье ветер область пробка осадки
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