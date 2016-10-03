Западный циклон принесет в Украину резкое похолодание и дожди

Ненастную и прохладную погоду в Украине в ближайшие дни будут определять атмосферные фронты из центральной Европы. Похолодание начнется с запада.

Холодная дождливая погода постепенно установится на всей территории Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 4 октября,, в Карпатах очень сильные; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°, сообщает

На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Житомирской, Винницкой областях умеренный, днем в Киевской и Черниговской областях небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в южных и восточных областях до 22°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

В среду, 5 октября, в западных областях ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, температура в течение суток 1-6° тепла (на высокогорье ночью 0-2° мороза).

На остальной территории также ожидаются дожди, днем в большинстве северных и центральных областей – сильные, и лишь на крайнем востоке страны обойдется без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 12-17°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму 17-23°.

Ветер юго-восточный с переходом в большинстве областей, кроме юго-востока, на северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве дождь, днем местами сильный. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 13-15°.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.