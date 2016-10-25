Западный циклон принесет в Украину мокрый снег

Атмосферный фронт из Центральной Европы окажет влияние на погоду большей части Правобережья Украины, остальная территория останется под влиянием поля повышенного давления.

Синоптики снова обещают снег в Киеве Андрей Товстыженко, ZN.UA

В среду, 26 октября, в западных, северных, Винницкой, днем и в Одесской областях дождь, местами сильный, на севере кое-где с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на большей части страны ночью и утром порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В целом по стране температурный фон кардинально не изменится, лишь на западе днем температура воздух станет ниже и составит на протяжении суток 5-10° тепла, на Закарпатье до 13°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточной части 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге до 9°.

В Киеве в среду дождь, возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°С.

На четверг, 27 октября, синоптики прогнозируют ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях небольшой дождь, в Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом, на остальной территории, а днем по всей стране – без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточной части 2-7° мороза, днем 2-7° тепла; на западе и юге ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве – ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что постепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По его словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.