Занятым оформлением субсидий чиновникам выдадут премии

Субсидии не успевают оформлять. В некоторых управлениях имеется нехватка специалистов.

Работники управлений социальной защиты получат премии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинета министров премирует задействованных в оформлении жилищных субсидий работников управлений социальной защиты населения.

"Мы приняли решение, что завтра на правительство будет вынесен вопрос о 50% премии работникам социальной защиты, чтобы компенсировать им нагрузку в работе", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что в некоторых управлениях имеется нехватка специалистов, которые бы занимались оформлением субсидий.

В октябре Кабинет министров Украины принял постановление об упрощении порядка предоставления населению субсидий на оплату коммунальных услуг. Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, из бюджета компенсируют октябрьские расходы на коммунальные услуги. Также будут компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода. В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.

По данным на начало ноября, жилищные субсидии уже оформили 6,4 млн украинских семей.