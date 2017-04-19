Заместителя директора львовского аэропорта задержали на мелкой взятке

Средняя взятка в Украине составляла 40 тысяч еще в 2015 году. Во Львове продолжают брать такие же суммы, несмотря на инфляцию.

Во Львове берут взятки по расценкам 2015 года golos.ua

Заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" Зазуляка - неожиданно обидно. Облпрокуратура совместно с отделом К СБУ задержали его за вымогательство и получение взятки в 40000 грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещения аэропорта", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, что по данным Transparency International Украина, в 2015 году средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.

В 2011 году Международный аэропорт "Львов" получил название в честь основателя города, короля Данила Галицкого.