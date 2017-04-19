Заместителя директора львовского аэропорта задержали на мелкой взятке

Средняя взятка в Украине составляла 40 тысяч еще в 2015 году. Во Львове продолжают брать такие же суммы, несмотря на инфляцию.
"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" Зазуляка - неожиданно обидно. Облпрокуратура совместно с отделом К СБУ задержали его за вымогательство и получение взятки в 40000 грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещения аэропорта", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Напомним, что по данным Transparency International Украина, в 2015 году средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.
В 2011 году Международный аэропорт "Львов" получил название в честь основателя города, короля Данила Галицкого.ZN.UA