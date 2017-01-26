Топ Новости
<
>

Заместитель мэра Ужгорода утверждает, что денег не брал и находится в Украине

26 января в 13:52

По словам чиновника, к нему не могли дозвониться из-за неисправности телефона.

Иштван Цап
Цап, по его словам, на текущий момент работает с житомирскими партнерами
24 канал
Заместитель мэра Ужгорода Иштвана Цапа, уличенный правоохранителями во взяточничестве, заявил о том, что находится в Украине. Таким образом он отреагировал на появившуюся информацию о своем побеге в Венгрию.

"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", – написал Цап на своей странице в Facebook.

Он также пообещал рассказать всё желающим из правоохранительных органов и заверил, что "никаких денег не брал".

"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон – некоторое время связь осложнена из-за этого. Без сенсаций", – добавил заместитель мэра.

Читайте также: Задержанная за взяточничество чиновница получила должность в ГФС

Напомним, следствие зафиксировало факт вымогательства Цапом у предпринимателя 40 тысяч гривень за выдачу разрешения на приватизацию земли. По словам генпрокурора Юрия Луценко, уличенный во взяточничестве заммэра Ужгорода пустился в бега.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги мэр вымогатель Цап
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 29.23
Последние новости