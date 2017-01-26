Заместитель мэра Ужгорода утверждает, что денег не брал и находится в Украине

По словам чиновника, к нему не могли дозвониться из-за неисправности телефона.
"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", – написал Цап на своей странице в Facebook.
Он также пообещал рассказать всё желающим из правоохранительных органов и заверил, что "никаких денег не брал".
"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон – некоторое время связь осложнена из-за этого. Без сенсаций", – добавил заместитель мэра.
Напомним, следствие зафиксировало факт вымогательства Цапом у предпринимателя 40 тысяч гривень за выдачу разрешения на приватизацию земли. По словам генпрокурора Юрия Луценко, уличенный во взяточничестве заммэра Ужгорода пустился в бега.ZN.UA