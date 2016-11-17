Закрылся крупнейший торрент-трекер Украины

Крупнейший торрент-трекер Украины Torrents.Net.UA заявил о своем закрытии, сообщается на сайте ресурса.

Torrents.Net.UA прекратил работу

В компании не объясняют причин закрытия сайта и не сообщают, продолжит ли он работу в ближайшее время.

"К сожалению, сайт не работает и какое-то время так и будет. Очень неприятная ситуация для всех нас, но мы надеемся на лучшее и предпосылки к этому есть", - отмечается на сайте.

16 ноября крупнейший файлообменный ресурс украинского интернета EX.UA сообщил о прекращении своей работы. Как сообщает администрация ресурса, весь минувший год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа.

В сообщении указывается, EX.UA идентифицирует себя как национальное файловое хранилище и не рассматривает возможности смены доменной зоны и территории вещания. Пользователей призвали изъять файлы из своих архивов в ближайшее время.

Накануне, 15 ноября, Киберполиция Национальной полиции Украины прекратила деятельность нелегального онлайн-кинотеатра fs.to за нарушение авторского законодательства, сообщается на сайте ведомства.