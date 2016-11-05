Инициатива МВД по расширению полномочий полиции провоцирует коррупционные и правовые риски – правозащитники

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Предложенные изменения в закон "О Национальной полиции" дают полицейским право использовать наручники практически в любой ситуации.

МВД хочет дать полицейским право останавливать любой автомобиль и использовать наручники по своему усмотрению

Законодательныепо расширению полномочий сотрудников правоохранительных органов, предложенные МВД и Нацлолицией, создают риски коррупционного характера и позволяют полицейским необоснованно применять к гражданам спецсредства (в частности – наручники), отмечают правозащитники.

Так, юрист Денис Кобзин (Харьковский институт социальных исследований), в комментарии для ZN.UA отметил, что предложенная норма КУоАП об освидетельствовании на алкогольное опьянение без необходимости привлекать двух свидетелей снижает его объективность и создает коррупционные риски.

"Фактически на дороге слово человека будет против слова полицейского. Свидетели нужны также для фиксации исправности применяемого прибора, строгого соблюдения процедуры освидетельствования и для предупреждения взаимных обвинений — как со стороны водителя, так и полицейского", – указывает он.

По его словам, предложенное изменение повлияет на повседневную практику полицейской работы в ходе десятков тысяч проверок на дорогах.

"Особенно опасной эта мера становится в совокупности с другими предложениями — изменением оснований для остановки транспортного средства (дающим возможность остановить любое ТС без каких-либо других оснований), запретом покидать автомобиль без разрешения, принципом непрерывности несения службы, обязанностью подчиняться всем требованиям полицейского", – заключает он.

В свою очередь правозащитник Евгений Крапивин (Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов) указывает, что предложенная МВД правка в закон "О Национальной полиции", касающаяся применения спецсредств, позволит полицейским применять наручники практически в любой ситуации.

"Норма применения наручников распространяется и на людей, совершивших админнарушения, которые оказывают сопротивление или намереваются убежать, — отмечает Денис Кобзин. — Это потенциально очень большая группа людей, что дает полицейскому право использовать наручники практически в любой ситуации, по отношению к кому угодно", – указывает он.

По его словам, для адекватного применения данного пункта в законе следует четко прописать категории лиц, в отношении которых могут применяться подобные средства. Необходимо также конкретизировать перечень правонарушений и действий, при которых они могут быть использованы.

Крапивин, при этом, указал, что проблемы с эффективностью работы полиции следует решать не расширением полномочий, а детализацией условий эффективности полицейской работы.

"Большинство из озвученных ими (Министерством внутренних дел, - ред.) проблем решаются организационным путем — уточнением и изданием новых алгоритмов действий в типовых ситуациях, например, когда лицо игнорирует требование предоставить документы или просто играет "в молчанку". Существуют механизмы привлечения к ответственности, то самое "злостное неподчинение" (ст. 185 КУоАП). Нужно лишь пользоваться ими надлежащим образом, а не бояться их применять, тем самым проявляя бездеятельность", –заключил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции Украины подготовили окончательную концепцию жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало произошедшее 25 сентября в Днепре убийство двух патрульных полицейских.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Зксперт Центра политико-правовых реформ по административно-деликтному праву и уголовной юстиции Александр Банчук высказал мнение, что Арсен Аваков использует трагедию с убийством патрульных полицейских в Днепре, чтобы воплотить в жизнь свои идеи по увеличению полномочий украинских правоохранителей.

Подробнее о спорных законодательных инициативах МВД читайте в материале Аллы Котляр "Наделенные vs обделенные" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".