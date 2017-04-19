Закон об отмене печатей вступит в силу 19 июля

Текст документа опубликован в официальном издании Верховной Рады.

Печати в большинстве своем больше не понадобятся с лета этого года loresh.com.ua обязательного использования печатей на документах вступит в силу 19 июля. Его текст был опубликован в официальной газете Верховной Рады Украины "Голос України" в среду, 19 апреля, сообщают "Українські новини".

Данный закон вступает в силу спустя три месяца с момента публикации и предусматривает, в частности, следующие нововведения:

- Возможность присутствия печати в качестве обязательного реквизита документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органа государственной власти.

- Запрет государственным органам требовать наличие печати на документах.

- Отсутствие любых юридических последствий в случае наличия или отсутствия печати на документе.

- Административную ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривень).

При этом закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения документов разрешительного характера.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект N4194 в пятницу, 14 апреля.

Напомним, ранее президент Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.