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Закон об электронном реестре военнообязанных приняли в первом чтении

18 октября в 14:55

Электронный реестр военнообязанных планировалось создать еще два года назад. Закон подготовили только сейчас.

призыв
Всех военнообязанных занесут в единый реестр
Сайт президента Украины
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Едином государственном реестре военнообязанных". Законопроект №2504-д поддержали 228 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается определить основные принципы создания и ведения Единого государственного реестра.

Согласно документу, учет учета военнообязанных будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных, которую планируется создать с использованием существующих баз данных Вооруженных сил Украины, государственной пограничной службы Украины, Министерства образования и науки Украины и других органов государственной власти.

По мнению авторов законопроекта, функционирование реестра позволит создать централизованную базу данных всех военнообязанных и призывников, уменьшить коррупционный фактор в военных комиссариатах по мобилизации и сделает невозможным уклонение граждан от призыва на военную службу.

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Как писало ZN.UA еще в январе 2015 года, план мобилизации неэффективен без создания системы учета призывников. Поскольку штат военкоматов мизерный, то без электронного учета работу просто невозможно качественно организовать. При этом условия проведения мобилизации в 2015-м значительно ухудшились, а эффективность мер государства по мобилизации военнообязанных значительно снизилась.

По материалам: ZN.UA
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Тэги военный закон государство
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