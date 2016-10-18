Закон об электронном реестре военнообязанных приняли в первом чтении

Электронный реестр военнообязанных планировалось создать еще два года назад. Закон подготовили только сейчас.

Всех военнообязанных занесут в единый реестр Сайт президента Украины

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Едином государственном". Законопроект № 2504-д поддержали 228 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается определить основные принципы создания и ведения Единого государственного реестра.

Согласно документу, учет учета военнообязанных будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных, которую планируется создать с использованием существующих баз данных Вооруженных сил Украины, государственной пограничной службы Украины, Министерства образования и науки Украины и других органов государственной власти.

По мнению авторов законопроекта, функционирование реестра позволит создать централизованную базу данных всех военнообязанных и призывников, уменьшить коррупционный фактор в военных комиссариатах по мобилизации и сделает невозможным уклонение граждан от призыва на военную службу.

Как писало ZN.UA еще в январе 2015 года, план мобилизации неэффективен без создания системы учета призывников. Поскольку штат военкоматов мизерный, то без электронного учета работу просто невозможно качественно организовать. При этом условия проведения мобилизации в 2015-м значительно ухудшились, а эффективность мер государства по мобилизации военнообязанных значительно снизилась.