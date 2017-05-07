Закон о введении "электронного билета" в городском общественном транспорте вступил в силу

Документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" седьмого февраля.
Как сообщают "Українські новини", закон, принятый Верховной Радой 17 января, был подписан президентом 3 февраля, и опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" седьмого февраля. Согласно положениям документа, закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть седьмого мая.
Напомним, 17 января Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины "относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Законопроект №4121 поддержали 265 народных депутатов.
Закон вводит автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставляет соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определяет возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.
Согласно закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления".Українські новини