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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" седьмого февраля.

В Украине вступил в силу закон об "электронном билете" в общественном транспорте КГГА

Закон о введении в Украине автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (так называемого "электронного билета") вступил в силу сегодня, седьмого мая.

Как сообщают "Українські новини", закон, принятый Верховной Радой 17 января, был подписан президентом 3 февраля, и опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" седьмого февраля. Согласно положениям документа, закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть седьмого мая.

Напомним, 17 января Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины "относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Законопроект №4121 поддержали 265 народных депутатов.

Закон вводит автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, предоставляет соответствующие полномочия органам местного самоуправления, установавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определяет возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Согласно закону, "правила пользования городским пассажирским автомобильным транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления".