Заключенных "торнадовцев" по решению суда могут этапировать в другие СИЗО

Адвокат заключенных заявляет о том, что решение суда противоречит нормам УПК.
Заключенные "торнадовцы" будут этапированы в другие учреждения для содержания под стражей.
"В суд поступило сообщение о нападении на охрану Киевского следственного изолятора", - отмечается в постановлении суда.
В связи с этим суд принял решение об изменении 11 бойцам батальона "Торнадо" места содержания под стражей. О том, куда могут этапировать заключенных и будут ли они удерживаться вместе, не сообщается.
"Принятие этого постановления противоречит УПК. На заседании не присутствовали ни "торнадовцы", ни их защитники. Это 100%. Я общался с защитниками. Второй момент, что основанием для постановления стало заявление о нападении на сотрудников Лукьяновского СИЗО. У меня вопрос: кто именно заявил о нападении? Ведь Министерство юстиции, которому подчиняется СИЗО, прямо заявило, что никакого нападения не было. Кто врет?", - прокомментировал решение суда Мосийчук.
По словам адвоката "торнадовцев" Владимира Якимова, его подзащитные не хотят менять Лукьяновское СИЗО.
"СИЗО – это же не отель. Не известно, куда их отвезут, какие там условия. Могут назначить Чернигов или Белую Церковь. Вы представьте, как их зимой будут привозить на суды. Как адвокатам к ним ездить?!" - отметил Якимов.
Он уверен, что для смены СИЗО нет никаких оснований, ведь конфликт коснулся лишь "нескольких сотрудников учреждения".
Ранее сообщалось, что в Киеве было совершено нападение на охранников Лукьяновского СИЗО.
Напомним, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе, командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо".
Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года добровольческого батальона "Шахтерск".Украинская правда