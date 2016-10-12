Закарпатью выход из состава Украины не угрожает - Балога

Виктор Балога назвал сепаратистское заявление главы Закарпатского облсовета шантажом власти.

Заявление главы Закарпатского облсовета Михаила Ривиса о выходе Закарпатья из состава Украины является шантажом власти. Такое мнение выразил экс-губернатор Закарпатья и народный депутат Виктор Балога на своей странице в Facebook.

"Если Банковая проглотит сепаратистское заявление председателя Закарпатского облсовета, значит это и есть их политикой. Вас шокировали такие слова официального лица? А что можно хотеть от политика, избранного на должность "Оппозиционным блоком", "Возрождением" и БПП?", - заявил он.

По словам Балоги, конечно, средства на дороги Закарпатью нужны так же, как и всем областям Украины. "Но не ценой шантажа и подобных заявлений", - сказал он.

Балога также заверил, что Закарпатье, как и все регионы Украины, боролось за лучшее будущее на Майдане. "Знаменитая 128-я мукачевская бригада боролась и борется на передовой с агрессором. Бизнес, волонтеры чем могут, тем помогают фронта. Так было, есть и будет, независимо от заявлений тех, кто называет себя "легитимной властью" в Закарпатье", - подчеркнул он.

В среду, 12 октября, Ривис в отрывке интервью, опубликованном пресс-службой администрации, рассказал, что из обещанных Киевом 300 млн грн на ремонт дорог в нынешнем году, на сегодня профинансировано лишь 70 млн. Отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли Закарпатью увеличить количество своих депутатов в Верховной Раде, чтобы лоббировать интересы региона, он заявил, что Киеву следует не "забывать" о Закарпатье, чтобы и дальше видеть его в составе Украины.

"Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует…", – заключил он, добавив, что его область должна быть у Киева на "нормальных счетах" и получать средства наравне с прочими регионами Украины.

В феврале прошлого года госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Янош Потапи заявил, что около 94 тысяч жителей Закарпатья воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства Венгрии и получили его.

По его оценкам, по данной процедуре Венгрия за все время получила 670 тысяч новых граждан из 710 тысяч иностранцев, подавших запрос на гражданство.