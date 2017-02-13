"Захват" базы крымскотатарского батальона в Чонгаре: главное

В ВСУ отрицают конфликт с организацией "Аскер" и заявляют о задержании представителей незаконного вооруженного формирования.

В Чонгаре захватили базу крымскотатарского батальона Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

В поселке Чонгар Херсоноской области, находящемся вблизи админграницы Украины с оккупированным Крымом,им. Номана Челебиджихана, используя стрелковое оружие и бронированный транспорт.

Что случилось?

В ночь на 13 февраля крымскотатарское радио "Куреш" ссылаясь на свидетельства очевидцев сообщило, что базу крымскотатарского батальона в Чонгаре атаковали неизвестные. Отмечалось, что нападавшие применяли огнестрельное оружие, открывая предупредительный огонь в воздух и по ногам. В результате, в заложниках у неизвестных оказался личный состав батальона, а также все, кто в тот момент находился на территории базы.

Сообщалось, что нападавшие сумели сломать ограждение базы при помощи бронетранспортера.

Согласно опубликованной информации, на месте инцидента также работали сотрудники прокуратуры и взрывотехники.

Кто нападал?

Утром 13 февраля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил информацию о нападении на базу батальона, возложив ответственность за нее на украинских военных. По его словам, в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре случился инцидент между военнослужащими ВС Украины и членами общественной организации "Аскер".

Как сообщил Чубаров в Facebook, начало инцидента стало "немотивированное и силовое" занятие силами ВСУ обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Он также рассказал, что на месте работают сотрудники полиции и СБУ.

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины свою причастность к нападению опровергли. По версии командования, армейское подразделение в Чонгаре пытались атаковать представители неких незаконных вооруженных группировок, а информация о захвате крымскотатарского батальона украинскими военнослужащими не соответствует действительности.

"Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонский области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли вооруженные представители незаконного вооруженного формирования. Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано, разоружено и исполнены все требования уставов и прочих законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является "фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины".

Причины инцидента

Как сообщил в комментарии для "Украинской правды" координатор акции "Гражданская блокада Крыма" Ленур Ислямов, находившийся на месте конфликта, военнослужащие ВСУ проводили учения в непосредственной близости от местоположения базы "Аскер", личный состав которой не был поставлен в известность о действиях военных. В результате, между личным составом батальона и военнослужащими возник конфликт.

"Никто в известие "Аскер" не поставил. Они увидели, что возле них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесных конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера", – рассказал он.

Последствия

По словам пресс-офицера оперативного командования "ЮГ" Игоря Бирюкова, в результате инцидента никто не пострадал.

К настоящему моменту инцидент вблизи Чонгара практически исчерпан. Как сообщил Рефат Чубаров, к 11:00 базу батальона покинули военнослужащие и полиция. Члены "Аскер" и добровольцы батальона вернулись к ежедневным занятиям.

По его мнению, инцидент "не мог не случиться", поскольку принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымскотатарского подразделения неоправданно затянулось.