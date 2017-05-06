Захваченными заводами в Донбассе руководит бывший губернатор Иркутска - СМИ

Украинские заводы, которые "национализировали" террористы, могли оказаться под контролем россиянина, которого СБУ подозревает в финансировании так называемой "ЛНР".
Об этом пишет российский журнал "Коммерсантъ-Власть". Издание отмечает, что главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ", в котором назначил "временным администратором" захваченных украинских предприятий именно "Внешторгсервис". В списке предприятий, которые контролирует российская компания, находятся металлургический завод "Донецксталь", Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, "Енакиевский коксохимпром", Ясиновский коксохимический завод, "Макеевкокс", Харцызский трубный завод.
"Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит", — пишет издание.
Однако один раз все же имя предполагаемого генерального директора компании было упомянуто. В сообщении Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности в рабочих местного предприятия "Краснодонуголь" 20 марта говорилось, что в "Внешторгсервис" вольются угольные предприятия и металлургические заводы.
"Предлагается построение вертикально интегрированной компании, которая будет работать на территории "ЛНР" и "ДНР". Генеральным директором компании является Владимир Пашков", — передает издание.
Самопровозглашенный "министр промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский подтвердил российскому изданию, что "Внешторгсервисом" руководит именно Пашков.
"До этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам", — сказал Грановский.
"Коммерсантъ" обращает внимание на то, что Пашков также в 2015 году стал президентом благотворительного Фонда поддержки международных гуманитарных проектов. В феврале СБУ обвинила бывшего российского чиновника в том, что он использует фонд для прикрытия финансирования так называемой "ЛНР".
"Для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и чтобы избежать дополнительных экономических санкций против РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков)", — говорилось в сообщении СБУ.
Сотрудники украинской спецслужбы считают, что российский Фонд перечисляет деньги пророссийским террористам в Луганске через счета российской НКО "Центр международных расчетов".
1 марта, в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" данных формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.
15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.
"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов.
Подробнее об обстоятельствах принятия решения об официальной торговой блокаде ОРДЛО читайте в статье Сергея Рахманина "оГРАБЛИнный президент" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Коммерсантъ