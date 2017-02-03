Захарченко провел "экстренное совещание" из-за обострения ситуации в Авдеевке - ИС

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Врачей на оккупированных территориях обязали нести круглосуточное дежурство в больницах, а "главам администраций ДНР" приказали оказывать содействие командирам боевиков.

Захарченко подготовил "соратников" к "наступлению ВСУ" vk/zaharcgenko_official

В оккупированном Донецке в здании так называемого "Министерства чрезвычайных ситуаций" главарь "ДНР" Александрпровел видеоконференцию с руководителями городских и районных "администраций", а также представителями "правоохранительных органов ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам координатора, местные СМИ данное мероприятие не освещали.

Во время конференции Захарченко потребовал привести личный состав бандформирований "ДНР" во всех местах дислокации в полную боевую готовность и приказал гражданским "администрациям" оказывать полное содействие командирам боевиков.

Кроме того, главарь террористов акцентировал внимание на необходимости подготовки мест для эвакуации жителей Ясиноватой, Донецка и Макеевки "в случае наступления ВСУ".

Представителям медицинских учреждений "власти" временно оккупированных территорий сообщили о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и необходимости дополнительных дежурств. В Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочих местах в ожидании особых распоряжений.

В больницах "ДНР" гражданских пациентов продолжают выписывать по ускоренной процедуре, чтобы освободить койко-места для раненных боевиков. В Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест, при этом 100 из них уже заняты.

В западных районах Донецка и Ясиноватой продолжаются обходы жилых домов "полицией" и представителями "коммунальных служб ДНР" с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".