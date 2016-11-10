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Захарченко обвинил в причастности к убийству Моторолы главу СБУ в Донецкой области

10 ноября в 14:13

В "ДНР" продолжают утверждать, что боевика убили украинские диверсанты.

Моторола
В "ДНР" ищут виновников убийства Моторолы
Донбасская Русь/Livejournal
К убийству террориста "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", якобы причастен начальник управления СБУ Украины в Донецкой области Виталий Мариков, заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Я готов назвать имена причастных к убийству "Моторолы". По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе – начальник СБУ в "Донецкой области"", – цитирует заявление Захарченко подконтрольное боевикам агентство ДАН.

Захарченко также заявил, что исполнители убийства Павлова уточняются.

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Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

Вместе с тем, незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".

По материалам: ДАН
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Тэги Захарченко ДНР Донбасс
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