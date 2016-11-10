Захарченко обвинил в причастности к убийству Моторолы главу СБУ в Донецкой области

В "ДНР" продолжают утверждать, что боевика убили украинские диверсанты.

В "ДНР" ищут виновников убийства Моторолы Донбасская Русь/Livejournal

К убийству террориста "ДНР" Арсена Павлова, известного как "", якобы причастен начальник управления СБУ Украины в Донецкой области Виталий Мариков, заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Я готов назвать имена причастных к убийству "Моторолы". По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе – начальник СБУ в "Донецкой области"", – цитирует заявление Захарченко подконтрольное боевикам агентство ДАН.

Захарченко также заявил, что исполнители убийства Павлова уточняются.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

Вместе с тем, незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".