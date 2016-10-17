Захарченко назвал ликвидацию "Моторолы" объявлением войны "ДНР"

Главарь террористической группировки расценивает взрыв в лифте как нарушение перемирия.

Главари террористов назвали терактом ликвидацию боевика Моторолы" youtube.com

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответсвенность за ликвидацию боевика Арсения Павлова по кличкена Киев и расценил ее как нарушение перемирия.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", – заявил Захарченко вечером 16 октября.

Ранее председатель так называемого "Народного совета ДНР" Денис Пушилин назвал покушение на "Моторолу" "террористическим актом, который совершила украинская диверсионно-разведывательная группа" с целью "расшатать ситуацию в "ДНР".

Напомним, вечером 16 октября российской информационное агентство "Интерфакс сообщило об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Как сообщило издание со сслыкой на собственные источники, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.