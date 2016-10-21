Задолженность по искам граждан Украины в ЕСПЧ составила 400 миллионов гривень – министр юстиции

Глава Минюста считает, что выполнение Украиной обязательств перед собственными гражданами по решению Европейского суда по правам человека - это позор.

Украина серьезно задолжала гражданам по искам в ЕСПЧ eu2013.lt

Задолженность государства по искам граждан Украины в Европейский суд по правам человека составляет около 400 млн грн и может быть погашена в следующем году. Однако для выплаты необходмо заложить соответствующие средства в государственный бюджет, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире 5 канала.

"С точки зрения репутации государства, с точки зрения того, что Украина имеет шанс покинуть такие рейтинги в Европейском суде, я думаю, можно пойти на то, чтобы такие деньги заложить в бюджет. Тем более, что Минюст сэкономил, благодаря устранению коррупционных схем в закупках, 800 млн грн", - сообщил министр юстиции.

Он назвал позором страны те факты, когда гражданам приходится через суд добиваться выполнения государством своих обещаний.

"Выполнение Украиной обязательств перед собственными гражданами по решению Европейского суда по правам человека - это позор, который страна имеет последние 15 лет, когда из-за популистских законов создавались обязательства перед льготниками, потом государство эти обязательства не выполняло. Украинцы шли в Европейский суд и получали решения. Мы сейчас одни из лидеров по количеству дел в Европейском суде. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выполнить свои обязательства по этим делам", - отметил Петренко.

Как известно, украинцы держат пальму первенства по обращениям в ЕСПЧ. Из почти 65 тысяч дел 21,4% - поданы против Украины. На втором месте – Россия с показателем 14,3%, и третьем – Турция (13%).