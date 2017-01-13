Задержанный на взятке судья оказался фигурантом скандалов вокруг "Межигорья"

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Головатюка обвиняли в схемах передачи "Межигорья" бывшему Януковичу.

Задержанным на взятке судьей Хозяйственного суда Киева оказался Любомир Головатюк AndreyPopov / Depositphotos

Судьей Хозяйственного суда столицы, которого вчера, 12 января, задержали сотрудники Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в особо крупных размерах, оказался Любомир Головатюк.

Головатюка обвиняли в схемах передачи резиденции "Межигорье" бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу. Фамилия судьи фигурирует в ряде журналистских расследований, которые обличали схему передачи резиденции Януковичу, передает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали судью Хозяйственного суда столицы за вымогательство взятки в особо крупных размерах. В задержании были задействованы сотрудники Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.