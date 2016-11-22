Задержанные СБУ дезертиры хотели купить дипломы и стать офицерами РФ - Грицак

Дезертиры пытались провернуть коррупционную сделку и прибыли на КПВВ "Чонгар", где и произошло задержание.

Задержание преступников произошло фактически на пункте пропуска "Чонгар"

Глава СБУ Украины Василий Грицак заявил, что двое украинских военнослужащих-дезертиров были задержаны на пункте пропуска Чонгар (Херсонская область).

"Задержание преступников произошло фактически на пункте пропуска Чонгар", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

"СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие-дезертиры, а сначала их было трое, хотели провернуть коррупционную сделку, и получить документы… об окончании учебного заведения… инициировали с определенными лицами из числа граждан Украины и хотели купить эти документы, чтобы стать офицерами уже РФ. Для этого они прибыли на КПВВ "Чонгар", где должны были встретиться с курьером", - сказал он.

Вечером, 21 ноября, СБУ задержала на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных-дезертиров. Задержанных подозревают в дезертирстве и государственной измене.

После этого Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне.

В связи с чем, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что двух бывших украинских военнослужащих, которые после незаконной аннексии Крыма перешли на службу в оккупационные войска, задержали в соответствии с действующим законодательством на контролируемой украинскими властями территории.