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Задержанные СБУ дезертиры хотели купить дипломы и стать офицерами РФ - Грицак

22 ноября в 15:07

Дезертиры пытались провернуть коррупционную сделку и прибыли на КПВВ "Чонгар", где и произошло задержание.

СБУ
Задержание преступников произошло фактически на пункте пропуска "Чонгар"
Глава СБУ Украины Василий Грицак заявил, что двое украинских военнослужащих-дезертиров были задержаны на пункте пропуска Чонгар (Херсонская область).

"Задержание преступников произошло фактически на пункте пропуска Чонгар", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

"СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие-дезертиры, а сначала их было трое, хотели провернуть коррупционную сделку, и получить документы… об окончании учебного заведения… инициировали с определенными лицами из числа граждан Украины и хотели купить эти документы, чтобы стать офицерами уже РФ. Для этого они прибыли на КПВВ "Чонгар", где должны были встретиться с курьером", - сказал он. 

Вечером, 21 ноября, СБУ задержала на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных-дезертиров. Задержанных подозревают в дезертирстве и государственной измене. 

После этого  Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне. 

В связи с чем, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что двух бывших украинских военнослужащих, которые после незаконной аннексии Крыма перешли на службу в оккупационные войска, задержали в соответствии с действующим законодательством на контролируемой украинскими властями территории.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги СБУ военнослужащие Крым задержанный
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1 комментарий
  • Sergey Bystrov Сегодня, 16:08 Матиос: "Из 20 тысяч украинских военнослужащих из Крыма на материковую часть Украины вернулись только 6010 человек." - http://24tv.ua/ru/matios_rasskazal_skolko_ukrainskih_voennyh_ostalis_v_krymu_n655384. Что же, СБУ хочет все 14000 переловить? Обычная показуха, построенная на провокации. Ответить Цитировать Пожаловаться
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