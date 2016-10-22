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Задержанного на взятке главу сельсовета на Кировоградщине выпустили под залог

22 октября в 18:11

Денисенко внес залог в размере 275 тысяч гривень.

взятка суд коррупция
Денисенко был освобожден из-под стражи 21 октября
AndreyPopov / Depositphotos

Обвиняемый в вымогательстве и полученные взятки в размере 300 тысяч гривень председатель Новенского сельского совета Сергей Денисенко вышел под залог.

Заместитель военного прокурора Кировоградского гарнизона Южного региона Украины Андрей Гринник сообщил, что Денисенко внес залог в размере 275 тысяч гривень и был освобожден из-под стражи 21 октября, сообщает УНН.

Его обвиняют в вымогательстве и полученные неправомерной выгоды от представителя частного предприятия 300 тысяч гривень за положительное решение совета о даче согласия на продажу земельного участка сельскохозяйственного значения коммерческой структуре.

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Напомним, глава Новенского сельского совета Сергей Денисенко был задержан военной прокуратурой Кировоградского гарнизона 5 октября.

7 октября ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в размере 200 минимальных зарплат (275,6 тыс грн).

Впоследствии Апелляционный суд Кировоградской области рассматривал жалобу адвоката Денисенко о изменении меры пресечения, однако не удовлетворил ее.

Ранее сообщалось, что Управлением защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции совместно с работниками военной прокуратуры Центрального региона задержан председатель одного из сельсоветов Бородянского района Киевской области на получении взятки в $ 14 тысяч.

По материалам: УНН
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Тэги Кировоград залог взятка прокуратура обвинение
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