Задержан подозреваемый в хищении бюджетных средств экс-руководитель Харьковского облавтодора

Операция по задержанию продолжалась почти полгода - бывший харьковский чиновник жил и работал в оккупированном Крыму.

Экс-руководителю Харьковского облавтодора грозит 5-8 лет тюрьмы rian.com.ua

Бывшему руководителю ГП "Харьковский облавтодор" сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2013г. государственное предприятие провело бестоварную операцию по закупке 32т. горюче-смазочных материалов. Однако, куда поступило дизтопливо и была ли осуществлена его поставка вообще не известно. Никаких документов об использовании топлива на предприятии нет", - сообщает ведомство.

Подчеркивается, что общая сумма причиненного ущерба только по одному соглашению составляет около 350 тыс.грн.

"Операцию по задержанию подозреваемого проводили при оперативном сопровождении СБУ в области. Она продолжалась почти полгода, так как в последнее время мужчина жил и работал в сфере ремонта дорог на временно оккупированной территории АР Крым",- сообщили в ведомстве.

Фигуранту производства объявлено подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура в суде будет настаивать на содержании под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.