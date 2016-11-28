Топ Новости
<
>

Заболеваемость гриппом в Киеве на 10% ниже эпидпорога, карантина пока не будет

28 ноября в 11:58

В ближайшие три недели введения карантина в Киеве ожидать не стоит.

грипп
Эпидемии гриппа в Киеве пока не предвидится
lentaregion.ru
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице пока не превышает эпидемиологический порог, сообщил руководитель аппарата Киевской государственной городской администрации Владимир Бондаренко.

"По состоянию на 47-ю неделю, на сегодняшний день заболеваемость на грипп и ОРВИ в Киеве зарегистрирована на уровне 19 тыс. 417 случаев... Это ниже почти на 11%, чем эпидемиологический порог, поэтому введения карантина в ближайшие недели ждать не стоит", - сказал он на брифинге в Киеве.

Бондаренко отметил, что за прошлую неделю были вакцинированы 4,3 тыс. киевлян.

Читайте также: В Украине от гриппа умер первый пациент

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги Киев грипп эпидемия вирус ОРВИ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.72
EUR 27.25
Последние новости