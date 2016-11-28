Заболеваемость гриппом в Киеве на 10% ниже эпидпорога, карантина пока не будет

В ближайшие три недели введения карантина в Киеве ожидать не стоит.

Эпидемии гриппа в Киеве пока не предвидится lentaregion.ru

и ОРВИ в столице пока не превышает эпидемиологический порог, сообщил руководитель аппарата Киевской государственной городской администрации Владимир Бондаренко.

"По состоянию на 47-ю неделю, на сегодняшний день заболеваемость на грипп и ОРВИ в Киеве зарегистрирована на уровне 19 тыс. 417 случаев... Это ниже почти на 11%, чем эпидемиологический порог, поэтому введения карантина в ближайшие недели ждать не стоит", - сказал он на брифинге в Киеве.

Бондаренко отметил, что за прошлую неделю были вакцинированы 4,3 тыс. киевлян.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.