За вице-мэра Ужгорода Цапа внесли залог сразу же после ареста

Залог внесли и двух других фигурантов дела о взяточничестве.
В данный момент вице-мэр находится дома с семьей, передает Mukachevo.net.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, залог был внесен также за двух других фигурантов уголовного производства.
Напомним, в пятницу, 10 февраля, апелляционный суд Закарпатской области избрал Иштвану Цапу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 240 тысяч гривень залога. Таким образом, было отменено решение Ужгородского районного суда о домашнем аресте подозреваемого в получении взятки вице-мэра.
Напомним, следствие зафиксировало факт вымогательства Цапом у предпринимателя 40 тысяч гривень за выдачу разрешения на приватизацию земли. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.Mukachevo.net