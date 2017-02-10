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За вице-мэра Ужгорода Цапа внесли залог сразу же после ареста

10 февраля в 23:00

Залог внесли и двух других фигурантов дела о взяточничестве.

Иштван Цап
Цапа освободили в зале суда
24 канал
За заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог через час после оглашения судебного решения о заключении под стражу.

В данный момент вице-мэр находится дома с семьей, передает Mukachevo.net.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, залог был внесен также за двух других фигурантов уголовного производства.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, апелляционный суд Закарпатской области избрал Иштвану Цапу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 240 тысяч гривень залога. Таким образом, было отменено решение Ужгородского районного суда о домашнем аресте подозреваемого в получении взятки вице-мэра.

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Напомним, следствие зафиксировало факт вымогательства Цапом у предпринимателя 40 тысяч гривень за выдачу разрешения на приватизацию земли. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

По материалам: Mukachevo.net
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Тэги взятка коррупция Ужгород Цап
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