Топ Новости
<
>

За три года в Донбассе на минах подорвалось 42 ребенка – Минобороны

20 апреля в 17:11

В "серой зоне" подорваться на мине можно практически где угодно.

АТО мина
Жертвами мин в Донбассе становятся подростки и дети
Пресс-центр АТО/Facebook
В течение трех лет группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины обнаружили и обезвредили 150 тысяч взрывоопасных предметов на трех тысячах гектаров территорий Донбасса. Однако повышенный уровень опасности сохраняется в населенных пунктах вблизи линии разграничения, сообщил во время брифинга начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО, полковник Сергей Зубаревский.

"В так называемой "серой зоне" подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения. С начала войны погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы", - рассказал Зубаревский.

Он также сообщил о планах по дальнейшей очистке территорий востока Украины от взрывоопасных предметов.

"Уже в этом году мы планируем очистить еще 94 участка, которые находятся в 20 километрах от линии соприкосновения. Это более тысячи гектаров", - подчеркнул начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО.

Читайте также: В Донбассе у авто ОБСЕ разорвались мины

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о 116 пострадавших жителях Донбасса, начиная с 1 января текущего года.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Донбасс очистка территория ребенок взрыв погибли боеприпасы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.79
EUR 28.73
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...