За три года в Донбассе на минах подорвалось 42 ребенка – Минобороны

В "серой зоне" подорваться на мине можно практически где угодно.

Жертвами мин в Донбассе становятся подростки и дети Пресс-центр АТО/Facebook

В течение трех лет группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины обнаружили и обезвредили 150 тысячДонбасса. Однако повышенный уровень опасности сохраняется в населенных пунктах вблизи линии разграничения, сообщил во время брифинга начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО, полковник Сергей Зубаревский.

"В так называемой "серой зоне" подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения. С начала войны погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы", - рассказал Зубаревский.

Он также сообщил о планах по дальнейшей очистке территорий востока Украины от взрывоопасных предметов.

"Уже в этом году мы планируем очистить еще 94 участка, которые находятся в 20 километрах от линии соприкосновения. Это более тысячи гектаров", - подчеркнул начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО.

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о 116 пострадавших жителях Донбасса, начиная с 1 января текущего года.