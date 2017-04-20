За три года аннексии из Крыма уехало почти 70 тысяч молодых людей

При этом пенсионеров стало больше почти на 25 тысяч.

Молодежь уезжает из оккупированного Россией Крыма toshket / Depositphotos

Молодые и трудоспособные крымчане с началамассово уезжают, свидетельствуют данные "Крымстата".

Так, согласно переписи населения в 2013 году (с учетом данных 2001 года) в Крыму насчитывалась 91 тысяча 335 человек в возрасте от 15 до 19 лет. Молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет на тот момент на полуострове было 136 тысяч 599 человек. Еще 173 тысячи 162 крымчанина относились к возрастной категории от 25 до 29 лет. Всего в 2013 году в Крыму проживало более миллиона человек трудоспособного возраста – 1 миллион 151 тысяча 733 человека. При этом количество пенсионеров не достигало отметки в 500 тысяч человек – 496 тысяч 268 лиц старше 60 лет.

Уже в 2014 году молодых людей не старше 19 лет в Крыму стало меньше почти на девять тысяч человек – 82 тысячи 920. Представителей возрастной группы от 20 до 24 лет стало заметно меньше – 110 тысяч 942 человека. Количество крымчан в возрасте от 25 до 29 лет уменьшилось почти на 20 тысяч – до 153 тысяч 949 человек. Сократилось и число трудоспособного населения – до 1 миллиона 60 тысяч 549 человек. Пенсионеров же стало больше почти на восемь тысяч – 508 тысяч 924 человек.

В 2015 году (с учетом данных переписи населения предыдущего года) молодежь продолжала покидать оккупированный полуостров, хотя и менее активно, чем в предыдущий год. Так, количество молодых людей в возрасте 15-19 лет в Крыму сократилось до 82 тысяч 754 человек. Людей в возрасте 20-24 лет на полуострове осталось 110 тысяч 107 человек. При этом людей в возрасте 25-29 лет стало немного больше – 154 тысячи 82 человека. Численность трудоспособного населения увеличилась всего на три тысячи человек - до 1 миллиона 63 тысяч 158 человек. При этом пенсионеров также стало больше – 511 тысяч 577 человек.

В 2016 году ситуация с оттоком из Крыма людей молодого трудоспособного возраста существенно не изменилась. Молодежи в возрасте 15-19 лет на полуострове осталось 80 тысяч 208 человек; молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет – 102 тысячи 979 человек; молодых специалистов в возрасте от 25 до 29 лет – 150 тысяч 676 человек. При этом численность трудоспособного населения упала почти на десять тысяч - до 1 миллиона 54 тысяч 878 человек, а пенсионеров стало больше еще на 11 тысяч – 521 тысяча 488 человек.

По данным опроса "Левада-центра", 78% жителей России считают оккупацию Крыма легитимной, и лишь 13% опрошенных считают ее нарушающей нормы международного законодательства. 64% россиян считают, что аннексия Крыма принесла пользу России. Противоположной точки зрения придерживается 23% опрошенных.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 21 марта представило план реинтеграции аннексированного Крыма.