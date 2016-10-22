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За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

22 октября в 12:41

Бойцы были ранены в результате обстрелов боевиков.

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Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
mil.gov.ua
За минувшие сутки, 21 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"ЗЗа минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но трое получили ранения во время обстрелов", - сказал он.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги военнослужащие раненые АТО Донбасс военный обстрел
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