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За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

18 октября в 13:54

Трое бойцов ранены, еще четверо получили контузию.

АТО1
На протяжении минувших суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб
facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 17 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое ранены, еще четверо получили контузию", - сказал Лысенко на брифинге во вторник.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО боевики минирование ранения ВСУ
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