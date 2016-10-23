Топ Новости
<
>

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

23 октября в 13:40

Один боец был ранен у Зайцево в результате обстрела боевиков, другой - подорвался у Станицы Луганской.

1АТО1
Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки, 22 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал он.

Спикер уточнил, что один военнослужащий получил ранения у Станицы Луганской при подрыве на взрывном устройстве, а еще один – у Зайцево во время обстрела со стороны боевиков.

Читайте также: Боевики обстреляли Авдеевку и Павлополь из 152-мм артиллерии

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги военнослужащие АТО Донбасс обстрел
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.70
EUR 28.22
Последние новости