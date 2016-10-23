За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Один боец был ранен у Зайцево в результате обстрела боевиков, другой - подорвался у Станицы Луганской.
зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий никто не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал он.
Спикер уточнил, что один военнослужащий получил ранения у Станицы Луганской при подрыве на взрывном устройстве, а еще один – у Зайцево во время обстрела со стороны боевиков.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA