За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

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Один боец был ранен у Зайцево в результате обстрела боевиков, другой - подорвался у Станицы Луганской.

Никто из украинских военных в зоне АТО не погиб за сутки Пресс-центр АТО/Facebook

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал он.

Спикер уточнил, что один военнослужащий получил ранения у Станицы Луганской при подрыве на взрывном устройстве, а еще один – у Зайцево во время обстрела со стороны боевиков.

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.