За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

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На луганском направлении боевики соблюдали полную "тишину".

Двое защитников Украины получили ранения в зоне АТО mashable.com

В течение минувших суток ни один украинский военный не погиб, двое бойцов получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны по вопросамАлександр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в Водяном и Широкино на мариупольском направлении", - сообщил он во время брифинга.

На мариупольском направлении самые ожесточенные бои пришлись на участок Павлополь – Широкино. Боевики обстреливали опорные пункты украинских военных и днем, и ночью, активно использовали бронетехнику, а в Павлополе устроили мощный минометный обстрел. Поздно вечером под Красногоровкой интенсивная перестрелка между силами АТО и оккупантами продолжалась около часа. Оккупанты использовали минометы и БМП. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.

На донецком направлении основные боевые действия велись в авдеевской промзоне и на ее флангах. С перерывами вражеские обстрелы продолжались восемь часов. Боевики активно использовали минометы, по позициям украинских военных было выпущено несколько десятков мин. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 23 вражеских обстрела, в том числе шесть из них – из минометов.

На луганском направлении вчера сохранялся режим полной "тишины".

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".