За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

Шесть украинских военных получили ранения.

Сутки в зоне АТО прошли без потерь Полк "Азов"/Facebook

Шесть украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зонево вторник, 7 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, шесть военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении обстановка несколько обострилась. В Крымском и под Попасной противник массово применял тяжелое вооружение – минометы и пушки. По позициям украинских военных боевики выпустили 50 мин и почти 90 снарядов. Большинство обстрелов пришлось на вечернее время – с 18:00 до полуночи. Также враг нарушал режим "тишины" в Станице Луганской и Новотошковском. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов, в том числе девять – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении обстановка значительно ухудшилась практически по всему фронту. На Светлодарской дуге во второй половине дня оккупанты открыли огонь из минометов. Через несколько часов к ним присоединилась вражеская артиллерия, огонь не утихал до позднего вечера. В районе Горловки, Зайцево, Новгородского и Верхнеторецкого боевики нарушали режим "тишины". При этом применялись преимущественно минометы и бронетехника. В Авдеевке ситуация неизменна. После нескольких утренних обстрелов во второй половине дня боевики перешли к более масштабным боевым действиям. Оккупанты вели огонь в течение шести часов. При этом применялись минометы и танки. Аналогичная обстановка и на "Шахте Дутовка", где перестрелки не утихают ни днем, ни ночью. В Каменке, Опытном, Песках боевики также вели регулярные обстрелы. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 42 вражеских обстрела, из них половина – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении горячее всего вчера было в Гнутово. Во второй половине дня боевики обстреливали одновременно несколько опорных пунктов бойцов ВСУ, причем огонь велся с разных направлений. Оккупанты применяли пушки и минометы и выпустили около 100 мин и снарядов. Также вражеские минометные обстрелы зафиксированы в Марьинке, Новотроицком и Чермалыке, в частности, пострадал КПВВ "Марьинка". Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе шесть – из тяжелого вооружения. Наибольшее количество из них пришлось на участок фронта Павлополь – Широкино.

апомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".