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За сутки в зоне АТО погибло трое военных, еще пятеро получили ранения

26 апреля в 14:07

Ситуация на Востоке Украины обострилась на всех направлениях.

раненые ранения
За сутки в АТО украинские военные понесли тяжелые потери
mil.gov.ua
В течение минувших суток, 25 апреля, в результате боевых действий на Востоке Украины, трое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро бойцов получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. Эти тяжелые потери во время вражеских обстрелов украинские войска понесли преимущественно на донецком направлении", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Лысенко, обстановка в районе проведения АТО резко обострилась сразу на всех направлениях.

"Общее количество вражеских обстрелов возросло более чем в три раза, а количество обстрелов из тяжелого вооружения – в пять раз. Украинские войска неоднократно открывали огонь в ответ", - рассказал полковник.

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Напомним, накануне в штабе АТО сообщили про возобновление боевиками артобстрелов позиций бойцов Вооруженных сил Украины на всех направлениях. Вдоль линии разграничения оккупанты задействовали ствольную артиллерию, минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина АТО ранение обстрел военнослужащие погибли обострение террористы
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