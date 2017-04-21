За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

Боевики обстреляли украинские позиции 47 раз.
На донецком направлении ситуация была наиболее острой. Украинские позиции возле Авдеевки обстреливали из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевики также вели огонь из танков, 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям возле шахты "Бутовка". Украинские позиции возле Верхньоторецького и Луганского обстреливались из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Кроме того, боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Каменки, Зайцевого и Песков. Украинские позиции возле Майорского и Новгородского обстреливались из гранатометов, а возле Троицкого – из пулеметов и стрелкового оружия.
На мариупольском направлении боевики вели огонь по позициям возле Марьинки и Красногоровки из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Украинские позиции вблизи Широкиного и Водяного обстреливали из БМП и гранатометов различных систем. Позиции под Павлополем и Талаковкой боевики обстреляли из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а опорные пункты в районе Новогригорьевка – с пулеметов крупных калибров. У Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы.
На луганском направлении против украинских позиций возле Катериновки применялись минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы. Боевики также обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции возле Новозвановки. Украинские позиции вблизи Донца обстреливались из автоматических гранатометов.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA