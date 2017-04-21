За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

Боевики обстреляли украинские позиции 47 раз.

Ситуация в зоне АТО обострилась Андрей Проць, ZN.UA

За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции 47 раз, что свидетельствует об обострении ситуации. Двое украинских военных, еще восемь получили ранения.

На донецком направлении ситуация была наиболее острой. Украинские позиции возле Авдеевки обстреливали из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевики также вели огонь из танков, 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям возле шахты "Бутовка". Украинские позиции возле Верхньоторецького и Луганского обстреливались из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Кроме того, боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Каменки, Зайцевого и Песков. Украинские позиции возле Майорского и Новгородского обстреливались из гранатометов, а возле Троицкого – из пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по позициям возле Марьинки и Красногоровки из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Украинские позиции вблизи Широкиного и Водяного обстреливали из БМП и гранатометов различных систем. Позиции под Павлополем и Талаковкой боевики обстреляли из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а опорные пункты в районе Новогригорьевка – с пулеметов крупных калибров. У Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении против украинских позиций возле Катериновки применялись минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы. Боевики также обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции возле Новозвановки. Украинские позиции вблизи Донца обстреливались из автоматических гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.