За сутки в АТО ранены четверо украинских военных

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Силы ВСУ в Донбассе в минувшие сутки сумели избежать летальных потерь.

За минувшие сутки в Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки в ходе боевых действий на востоке Украины ранены четыре военнослужащих ВСУ, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник 8 октября.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб, однако четверо получили ранения. Кроме того, еще двое воинов были контужены. Сейчас раненные военнослужащие в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное", – заявил он на брифинге в Киеве.

В то же время, по данным ГУР Минобороны Украины, за минувшие сутки в АТО ранены три боевика российско-террористических войск.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем ни менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.