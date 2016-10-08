За сутки в АТО ранены четверо украинских военных

Силы ВСУ в Донбассе в минувшие сутки сумели избежать летальных потерь.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб, однако четверо получили ранения. Кроме того, еще двое воинов были контужены. Сейчас раненные военнослужащие в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное", – заявил он на брифинге в Киеве.
В то же время, по данным ГУР Минобороны Украины, за минувшие сутки в АТО ранены три боевика российско-террористических войск.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.
Тем ни менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.ZN.UA